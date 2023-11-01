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Тутберидзе рассказала, что бы сделала с участниками дела Валиевой

Тутберидзе: хотела бы посадить всех участников процесса Валиевой на детектор лжи

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РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявила, что у нее много вопросов по допинг-делу Камилы Валиевой.

«Я в голове у себя перелистывала возможные варианты, вопросы, если бы когда-нибудь, вот правда… Во-первых, я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это, почему. У меня столько вопросов! И я думаю, что, наверное, никогда не получу на них ответы», — сказала Тутберидзе.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.

Ранее Валиевой посоветовали не опускать руки из-за скандала с допингом.

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