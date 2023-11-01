Экс-игрок «Краснодара» объяснил, в чем интерес кубкового матча со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в преддверии матча между этими командами в рамках шестого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России объяснил, в чем заключается интерес этого противостояния. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что «Спартак» уже решил кубковые задачи, а «Краснодар» будет играть на победу.

«Спартак» уже в Кубке все решил, а за второе место идет борьба между «Динамо» и «Краснодаром». Естественно, ребята будут играть на победу, премиальные никто не отменял, есть имиджевый момент. Сама же игра даже для меня не вызывает никакого интереса. Понятно, кто любит футбол, тем интересен счет и результат. Но интереснее будут дальнейшие матчи. Сейчас любопытно посмотреть, как будут выглядеть команды и те игроки, которые получат больше практики, чем обычно», — сказал Деменко.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени. Красно-белые досрочно обеспечили себе выход из группы с первого места, набрав 12 очков. «Краснодар» и «Динамо», набравшие по 8 баллов, разыграют вторую строчку.

Ранее Деменко признался, что шокирован арестом своего экс-одноклубника Бугаева.