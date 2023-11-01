Вторая ракетка мира заявил, что обыгравший его на «Мастерсе» россиянин ничем не удивил

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что плохо себя чувствовал на корте в момент игры с россиянином Романом Сафиуллиным во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Его слова передает Sports.ru.

«Ну, он меня совсем не удивил. Последние несколько месяцев он играет на великолепном уровне, побеждает больших теннисистов, доходит до финала. Я знал, что он будет играть на высоком уровне. Да, он меня совсем не удивил», — заявил Алькарас.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Сафиуллин добился в нынешнем сезоне большого прогресса и одержал в два раза больше побед на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), чем за предыдущие восемь лет карьеры, а также достиг рекордной для себя 49-й строчки рейтинга. В данным момент российский теннисист расположен в мировой табели о рангах на 50-й позиции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов первое место занимает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев. Роман Сафиуллин располагается на 39-й строчке.

Ранее победу российского теннисиста над второй ракеткой мира отказались считать сенсацией.