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Игрок «Спартака» рассказал, в каком виде спорта он хотел бы себя попробовать

Хоккеист «Спартака» Пашин заявил, что хочет попробовать себя в большом теннисе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Хоккеист московского «Спартака» Александр Пашин заявил, что хотел бы попробовать себя в большом теннисе. Его слова передает Legalbet.

«В каком виде спорта хотел бы себя попробовать? В большом теннисе. Мне нравятся Надаль, Федерер и Джокович», — заявил Пашин.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Пашин принял участие в 24 встречах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать три результативные передачи. Ранее форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». За два сезона в команде из столицы Башкортостана Пашин провел лишь три игры, в которых не отличался забитыми голами и ассистами. В 2021 году он принимал участие в молодежном чемпионате мира в составе сборной России. На том турнире он сыграл в одном матче, не отметившись результативными действиями.

Ранее тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, чему он научился за время работы.

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