Победу российского теннисиста над второй ракеткой мира отказались считать сенсацией

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, говоря о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом на турнире серии «Мастерс» в Париже, заявил о большом потенциале представителя России и отметил его талант. Его слова приводит Sport24.

«Не считаю победу над Алькарасом сенсационной. Он выиграл у него уже второй раз. Роман должен был «стрельнуть» очень давно, когда выиграл юниорский «Ролан Гаррос». К сожалению, травмы и операции не дали сделать этого раньше. Грустно тратить время, потраченное на травмы. Жалко, что они помешали его восхождению», — заявил Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4. В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Сафиуллин добился в нынешнем сезоне большого прогресса и одержал в два раза больше побед на уровне Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), чем за предыдущие восемь лет карьеры, а также достиг рекордной для себя 49-й строчки рейтинга. В данным момент российский теннисист расположен в мировой табели о рангах на 50-й позиции.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов первое место занимает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев. Роман Сафиуллин располагается на 39-й строчке.

Ранее российский теннисист в четвертый раз подряд отобрался на Итоговый турнир ATP.