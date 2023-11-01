Названа дата поединка между Усиком и Фьюри

Украинец Александр Усик и представитель Британии Тайсон Фьюри подерутся в следующем году. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, боксерский поединок пройдет в феврале 2024 года.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент не сможет выйти на ринг до конца года после боя с Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии. Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик по-русски процитировал советскую комедию, говоря о Фьюри.