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Итальянский футболист заявил, что практикует русский язык с мамой

Воспитанник «Интера» Пеламатти: чувствую себя итальянцем и русским одновременно

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Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images

Экс-футболист юношеских сборных Италии и России, а ныне игрок итальянского «Торреса» Андреа Пеламатти рассказал, что чувствует себя итальянцем и русским одновременно. Его слова передает «Чемпионат».

Мать Пеламатти — русская, а отец — итальянец.

«Я чувствую себя и итальянцем, и русским одновременно. Не могу сказать, что во мне преобладают какие-то корни — зависит от ситуации. Основным языком общения в семье с детства был итальянский. На русский переключался, когда приезжал в Россию, сейчас время от времени практикую его с мамой», — сказал Пеламатти.

«Торрес» выступает в третьем дивизионе Италии. В текущем сезоне 19-летний Пеламатти принял участие в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пеламатти составляет €100 тыс. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он является воспитанником миланского «Интера».

Ранее Пеламатти рассказал, что предпочел Италию России.

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