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Канадский хоккеист рассказал о болезненных бросках Овечкина

Экс-игрок «Вашингтона» Боуи: мне было больно блокировать броски Овечкина

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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Защитник челябинского «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал, каково ему было блокировать броски капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на тренировках во время совместного выступления за столичную команду. Слова передает «Чемпионат».

«Некоторые из бросков были весьма болезненными, особенно если шайба попадала в ногу. Но в конечном счете это стоило того. Я делал себя лучшим игроком, когда учился правильно блокировать броски, как правильно стать на пути шайбы», — сказал Боуи.

В ночь на 30 октября по московскому времени «Вашингтон» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин в этом матче набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх.

Ранее Овечкин показал костюм на Хэллоуин.

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