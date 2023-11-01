Попавший в ДТП российский футболист умер в больнице

Пострадавший в ДТП футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» Кирилл Кочетков скончался в среду утром. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.

В «Уральце-ТС» и «Амкаре» заявили, что окажут необходимую помощь семье игрока.

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария с участием четырех футболистов. Экс-игрок «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте. Ему было 33 года. Кирилл Кочетов находился в тяжелом состоянии в больнице. Сообщалось, что Кочетков находился в коме. Воспитанники «Академии‑Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных повреждений.

В январе Кочетков должен был вернуться в «Амкар» из аренды. Также он выступал за «Торпедо Миасс» и пермскую «Звезду». Портал Transfermarkt оценивал Кочеткова в €25 тыс.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту сборной России грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками.