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Нурмагомедов рассказал, какие автомобили ему дарили за победные поединки

Боец Саид Нурмагомедов рассказал, что ему подарили два автомобиля Mercedes

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Саида Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в легчайшем дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Саид Нурмагомедов заявил, что за победные поединки он получил два автомобиля Mercedes-Benz. Слова Саида Нурмагомедова передает «Чемпионат».

«Чимаеву подарили «Гелик» после победы над Усманом? Мне тоже дарили. Две машины. Mercedes C-класса и Mercedes-Benz GLE. Они у меня в коллекции есть», — сказал Саид Нурмагомедов.

В профессиональной карьере на счету Саида Нурмагомедова 18 побед и три поражения. 21 октября он одержал победу над Муином Гафуровым в рамках турнира UFC-294. Нурмагомедов представляет бойцовский клуб «Ахмат» из Чеченской Республики. Он является бывшим чемпионом World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в легчайшем весе. Также Саид имеет звание чемпиона мира по ММА (2013). По состоянию на 6 ноября 2022 года занимает 15 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не жалел о решении завершить спортивную карьеру.

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