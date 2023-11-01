Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Даже не рассматривал»: итальянский футболист рассказал, что отказал российским клубам

Футболист с русскими корнями Пеламатти рассказал, что предпочел Италию России

close
100%
Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images

Бывший футболист юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти заявил, что с ним связывались российские клубы, но он принял решение остаться в Италии. Слова игрока передает «Чемпионат».

«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причем во всех трех дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем все может быть», — сказал Пеламатти.

«Торрес» выступает в третьем дивизионе Италии. В текущем сезоне 19-летний Пеламатти принял участие в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пеламатти составляет €100 тыс. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он является воспитанником миланского «Интера».

Ранее футболист Деян Ловрен рассказал, почему ушел из «Зенита» в европейский клуб.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий