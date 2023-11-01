«Даже не рассматривал»: итальянский футболист рассказал, что отказал российским клубам

Бывший футболист юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти заявил, что с ним связывались российские клубы, но он принял решение остаться в Италии. Слова игрока передает «Чемпионат».

«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочел «Торрес». В Италии один из сильнейших чемпионатов, причем во всех трех дивизионах. На данный момент итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я даже не рассматривал. Но в будущем все может быть», — сказал Пеламатти.

«Торрес» выступает в третьем дивизионе Италии. В текущем сезоне 19-летний Пеламатти принял участие в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пеламатти составляет €100 тыс. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Он является воспитанником миланского «Интера».

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