Бышовец: я видел вживую Марадону и Пеле, но Месси стоит особняком

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что Месси заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23, передает «Евро-Футбол.Ру».

«На моей памяти игрока с таким мышлением на футбольном поле не было. Я вживую видел игры Пеле и Марадоны. Но в этом плане Месси стоит особняком. Он удивляет своими решениями в сложных эпизодах», — сказал Бышовец.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.