Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в социальных сетях, что аргентинский футболист Лионель Месси должен стать примером для бразильских игроков.

«Месси должен служить примером для бразильских игроков. Ему 36 лет, он чемпион мира, он выиграл «Золотой мяч» и так далее. Месси должен быть источником вдохновения для детей», — сказал да Силва.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

Ранее бывший футболист «ПСЖ» назвал позором вручение Месси «Золотого мяча».