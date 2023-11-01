Семак раскритиковал формат Кубка России

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак подверг критике нынешний формат Кубка России, передает пресс-служба команды.

«Как можно первый матч играть в 1/4 финала в декабре, а следующий через три месяца? Есть вопросы по календарю. Можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов. Можно играть в более щадящим режиме, а не через два дня на третий», — сказал Семак.

В заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

На 60-й минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке. На 87-й минуте Сергеев забил без нарушения правил и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» занял первое место в группе C, заработав 14 очков. Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в плей-офф турнира. «Крылья Советов» замкнули таблицу, набрав три балла. Команда потеряла шансы на выход из группы.

Ранее стало известно, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту».