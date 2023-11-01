Ди Мария дерзко ответил Маттеусу, который заявил, что Месси не заслужил «Золотой мяч»

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария в своих соцсетях ответил легенде немецкого футбола Лотару Маттеусу, который заявил, что Лионель Месси не заслужил «Золотой мяч».

«Иди поплачь в другом месте», — написал Ди Мария.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли Францию.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее Месси заявил, что больше не получит «Золотой мяч».