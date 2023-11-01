Фигуристка Медведева выступит в образе коровы

Российская фигуристка Евгения Медведева выступит в главной роли в новогоднем ледовом шоу «Корова на льду», передает «Чемпионат».

Продюсером и хореографом шоу станет Илья Авербух.

«Кто там из вас был недоволен горохом на юбке? Надеюсь, теперь вы довольны?!» — сказала Медведева с своем Telegram-канале.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период». Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале «Бес комментариев».

Ранее Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании.