Аршавин рассказал, кто из российских футболистов может сейчас уехать в Европу

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что никто из российских футболистов сейчас не готов уехать в Европу, передает Sport24.

«Им надо продолжать играть в футбол. Будет хорошее предложение и отличная команда, тогда и надо будет уезжать. А просто так — нет смысла», — отметил Аршавин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч.

Ранее сообщалось, что азиатская сборная готова сыграть с Россией в Москве.