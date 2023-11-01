Загитова рассказала, какой футбольный матч она собирается посетить

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что посетит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином», передает «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится посещать футбольные матчи. Я уже не первый раз иду на стадион и даже выступала с диджейским сетом перед матчем «Локомотива». Тут всегда невероятные эмоции», — сказала Загитова.

Встреча состоится 1 ноября. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

Ранее Загитову пригласили стать послом Игр БРИКС.