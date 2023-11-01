Теннисиста Зверева оштрафовали на €450 тысяч за избиение девушки

Немецкий теннисист Александр Зверев оштрафован на €450 тыс. за избиение в 2019 своей бывшей девушки Ольги Шарыповой, передает Bild.

Теннисист намерен оспорить решение суда.

Шрыпова рассказала правоохранителям, что Зверев избивал ее в 2019 году во время турнира в Шанхае. Сам Зверев опроверг все обвинения в нанесении побоев.

Зверев 27 октября проиграл россиянину Андрею Рублеву в матче 1/4 финала турнира в Вене. Продолжительность встречи составила 2 часа и 30 минут. Рублев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 10 заработанных.

Победителем турнира стал итальянец Янник Синнер, одолевший в решающем матче Даниила Медведева. Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6. Матч продолжался 3 часа 4 минуты. Медведев сделал 13 эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из 13, а также допустил восемь двойных ошибок. Синнер исполнил пять подач навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

Ранее Рублев не смог выйти в финал турнира в Вене.