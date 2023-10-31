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Месси заявил о желании сыграть за «Барселону»

Месси заявил о желании достойно попрощаться с «Барселоной»

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Panoramic/Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси заявил о желании достойно попрощаться с «Барселоной». Слова Месси передает ESPN.

«Мне бы хотелось иметь возможность попрощаться с людьми по-другому. Когда я ушел, у меня было странное чувство. Нехорошо, с учетом всего, что мы разделили и прожили вместе. Я заслуживаю возможности попрощаться. «Барселона» – мой дом, я люблю этот клуб. Если прощальный матч состоится, я с удовольствием поучаствую», – заявил Месси.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее сообщалось, что известная компания сделала подарок Месси в честь завоевания «Золотого мяча».

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