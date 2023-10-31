Экс-игрок НХЛ рассказал об отличии российского менталитета от американского

Голкипер «Сокола» Антон Худобин рассказал об отличии менталитетов россиян и американцев. Слова Худобина передает «РБ Спорт».

«Я к американскому менталитету привыкал пять лет. Потом те вещи, от которых мне было некомфортно. Менталитет здесь мне ближе. В России люди более прямые. Хочешь сказать человеку, что он плохой или хороший, то берешь и открыто в лицо говоришь. А в США могут сказать, что ты хороший, развернуться и сказать, что плохой», — сказал Худобин.

В минувшем сезоне Худобин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс» и провел один матч в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он также успел сыграть за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс». Свою карьеру он начал в магнитогорском «Металлурге», а в локаутном сезоне-2012/13 он сыграл 26 встреч за мытищинский «Атлант».

В сезоне-2019/2020 голкипер дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, где в серии «Старз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Ранее Худобин заявил, что города в России меняются в лучшую сторону.