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Глава IIHF назвал фактор, который может повлиять на допуск сборной России на ОИ-2026

Глава IIHF Тардиф: дело вратаря Федотова может повлиять на допуск россиян к ОИ

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что ситуация с контрактом вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова может сказаться на допуске национальной команды России на Олимпиаду-2026. Слова Тардифа передает «Спорт-Экспресс».

«Решение по допуску сборной России до Олимпиады и до международных соревнований в сезоне-2024/2025 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Федотова, может изменить ситуацию», — сказал Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. А голкиперу команды Ивану Федотову запретила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче-открытии сезона КХЛ против «Ак Барса». ЦСКА уступил со счетом 2:5, а голкипер провел игру полностью.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине‑д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что сборную России по хоккею предварительно включили в групповой этап Олимпиады.

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