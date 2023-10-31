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Стало известно, с какими сложностями столкнется ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что «Оренбург» может преподнести сюрприз ЦСКА

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что армейскому клубу не будет легко в матче шестого тура группового этапа Кубка России с «Оренбургом», и рассказал о влиянии на армейцев победы над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург» может неприятно удивлять. Но вопрос, кому доверят эту игру. Если выйдет основной состав, то он может преподнести сюрприз. ЦСКА сейчас после тяжелой игры с «Краснодаром», у них выброс положительных эмоций. Не думаю, что у армейцев выйдет основной состав, все-таки, скорее всего, полурезервный будет, дадут отдохнуть основным футболистам. Но все будет зависеть от того, какой «Оренбург» приедет.

Мы видели их первую игру в Кубке, когда ЦСКА 6:0 обыграл «Оренбург», очень легко разделался. Если сейчас выйдет основной состав, то будет трудно. Повторю, после трудной, эмоциональной победы основной состав ЦСКА вряд ли восстановит кондиции. Нелегкая игра будет», — заявил Масалитин.

Матч ЦСКА и «Оренбурга» состоится 2 ноября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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