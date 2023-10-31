Экс-игрок «Спартака» рассказал, что давит на команду психологически

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что красно-белым будет тяжело в матче шестого тура Кубка России с «Краснодаром», а также отметил, что на столичный клуб давит обстановка внутри команды.

«Они дадут играть резервистам, но игра будет нелегкая для обеих команд. Тем более, что «Краснодар сейчас рассматривают как одного из претендентов на титул, поэтому «Спартак» будет очень хорошо настроен на эту игру. Если в «Спартаке» что-то происходит внутри коллектива, то это передается на поле. Это будет видно и по составу, каким он будет, будут ли заряжены футболисты или они выйдут отбывать номер. Ну а у «Краснодара» сидят очень хорошие резервисты, которые хотят себя проявить, чтобы попасть в основной состав», — заявил Масалитин.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 1 ноября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

На групповом этапе Кубка России «Спартак» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. «Краснодар» проиграл дважды и в трех встречах добился победы.

Ранее было названо преимущество «Спартака» над «Краснодаром» в кубковом матче.