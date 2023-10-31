Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа основная проблема «Зенита»

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: у «Зенита» одна проблема — это мотивация

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» выделил основную проблему петербургского «Зенита» и рассказал, что ждет от матча подопечных Сергея Семака с самарскими «Крыльями Советов» в шестом туре группового этапа Кубка России.

«Я думаю, что «Зенит» даст возможность играть своим резервистам, как, впрочем, и «Крылья Советов». У «Зенита» одна проблема — это мотивация. Как они будут мотивированы? Отсюда и результат будет. Я думаю, что они захотят себя показать с лучшей стороны. Но и резервисты «Крыльев будут мотивированы. Эмоциональный должен быть матч», — заявил Масалитин.

Поединок между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 31 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

22 октября «Зенит» и «Крылья» играли в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил также в Санкт-Петербурге и закончился победой подопечных Семака со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» назвали зависимым от бразильцев.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий