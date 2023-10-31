Названа основная проблема «Зенита»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» выделил основную проблему петербургского «Зенита» и рассказал, что ждет от матча подопечных Сергея Семака с самарскими «Крыльями Советов» в шестом туре группового этапа Кубка России.

«Я думаю, что «Зенит» даст возможность играть своим резервистам, как, впрочем, и «Крылья Советов». У «Зенита» одна проблема — это мотивация. Как они будут мотивированы? Отсюда и результат будет. Я думаю, что они захотят себя показать с лучшей стороны. Но и резервисты «Крыльев будут мотивированы. Эмоциональный должен быть матч», — заявил Масалитин.

Поединок между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 31 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

22 октября «Зенит» и «Крылья» играли в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил также в Санкт-Петербурге и закончился победой подопечных Семака со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» назвали зависимым от бразильцев.