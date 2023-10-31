Известная компания сделала подарок Месси в честь завоевания «Золотого мяча»

Компания Adidas на своей странице в соцсетях сообщила, что подарила форварду сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси восемь золотых колец в честь завоевания восьмого «Золотого Мяча», который дается лучшему футболисту года по версии France Football.

«Бесчисленные воспоминания, восемь колец, ноль сомнений», — говорится в сообщении, к которому компания прикрепила фотографию Лионеля Месси.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее Криштиану Роналду высмеял публикацию о восьмом «Золотом мяче» Месси.