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«Зенит» назвали зависимым от бразильцев

Экс-игрок Деменко считает, что «Зенит» зависим от иностранных футболистов

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Деменко высказался о последних выступлениях сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ). В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что команда зависима от бразильских футболистов.

«Возможно, Клаудиньо пропустит ряд матчей — а это очень важный игрок. Не дай бог, Вендел переедет в какую-то европейскую команду, у «Зенита» начнутся проблемы. Раньше все говорили: неужели там бразильцы решают? Но мы видим, что они действительно строят игру команды и от них очень многое зависит. Даже индивидуальные действия того же Клаудиньо — передачи, проходы, голы. Кассьерра очень хорош, забил 10 голов за 13 туров, это тоже о многом говорит.

Семак уже пробует играть в два нападающих, потому что понимает, что нужно побеждать, и получается совсем другой футбол. Но проблемы в обороне все равно видны», — считает Деменко.

В 13-м туре РПЛ «Зенит» победил «Ахмат» 2:1, одержав третью победу подряд. Команда Сергея Семака набрала 26 очков и на два балла отстает от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара».

Ранее было названо преимущество «Спартака» над «Краснодаром» в кубковом матче.

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