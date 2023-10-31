Названо преимущество «Спартака» над «Краснодаром» в кубковом матче

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в шестом туре группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Он заявил «Газете.Ru», что преимущество «Спартака» лишь в том, что игроки не имеют уверенности в месте в стартовом составе на следующий матч и будут стараться показать свой максимум.

«Конечно, «Спартак» будет играть на победу. Вокруг тренера и команды сложилась не лучшая ситуация, команда идет на седьмом месте — это не годится. В Кубке они уже вышли в следующий этап, и матч такой значимости не имеет. Но у «Спартака» нет костяка, стартового состава. 22 человека претендуют на попадание в основу, и любая ярко сыгранная встреча каждому дает шанс в следующем матче выйти в старте. Так что здесь «Спартак» имеет преимущество только в этом плане: люди, которые будут в заявке, не имеют уверенности, что будут в стартовом составе в следующем туре чемпионата», — считает Гладилин.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в среду, 1 ноября. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее Гладилин объяснил, почему Месси получил «Золотой мяч».