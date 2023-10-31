Роналду высмеял публикацию о восьмом «Золотом мяче» Месси

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил смеющийся эмодзи под публикацией в соцсетях о том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил «Золотой мяч».

Реакция португальца набрала более 21 тысяч лайков за семь часов. Таким образом, Роналду мог посмеяться над тем, что аргентинцу отдали восьмой «Золотой мяч», либо высмеять аналитику спикера на видео.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Роналду — обладатель пяти «Золотых мячей». В этом году португалец впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на награду.

Ранее Месси назвал соперничество с Роналду великой битвой.