Украинец Усик по-русски процитировал советскую комедию, говоря о Фьюри

Украинский боксер Александр Усик в интервью Seconds Out процитировал советскую кинокомедию «Иван Васильевич меняет профессию» на фоне слухов о переносе титульного боя против британца Тайсона Фьюри.

«Царь — ненастоящий!» — по-русски сказал Усик, намекая на прозвище Фьюри «Цыганский король».

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент не сможет выйти на ринг до конца года после боя с Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Саудовской Аравии. Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94)

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик заявил, что после боя против Дюбуа его яйца стали золотыми.