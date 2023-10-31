«Нелегко отказаться от 40 млн долларов»: Хабиб высказался о возобновлении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что никогда не жалел о решении завершить спортивную карьеру. Его слова приводит пресс-служба UFC.

«Когда ты лучший боец в мире, когда ты достаточно силен, когда у тебя есть деньги, когда ты знаменит, очень трудно сказать «нет» всем этим вещам. Это нелегко. Это нелегко — отказаться от 20-30-40 миллионов долларов. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Это было непростое решение, но если оно принято — все, конец», — заявил Нурмагомедов.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб рассказал, чем ему был интересен бой с Макгрегором.