Сборную России по хоккею предварительно включили в групповой этап Олимпиады

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В случае допуска на турнир национальная команда может сыграть в квартете С вместе со сборной США. Россия имеет «теоретическое место посева, если будет принято решение по возвращению на турниры под эгидой IIHF».

Два остальных участника группы с США и Россией пока неизвестны — они определятся после квалификационного турнира.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине‑д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

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