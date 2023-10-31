Усик: после боя против Дюбуа мои яйца стали золотыми

Непобежденный украинский боксер Александр Усик в интервью Seconds Out ответил на вопрос, какими средствами его можно победить на ринге.

«Нет, меня не победить ударами ниже пояса. Только моя жена знает, как добраться до моего слабого места. Но это секрет. После боя против Дюбуа мои яйца стали золотыми», — сказал Усик.

В последнем бою против британца Даниэля Дюбуа Усик был отправлен в нокдаун запрещенным ударом ниже пояса. Поединок против Дюбуа состоялся 26 августа в Польше. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Следующий бой Александр Усик должен провести против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой запланирован на 23 декабря 2023 года и должен пройти в Саудовской Аравии.

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии. Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде и завершился триумфом британца раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94).

Ранее Усик обратился к Фьюри.