Аршавин назвал игрока, которого хочет видеть в «Зените»

Бывший капитан петербургского «Зенита», а ныне заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин заявил, что хотел бы видеть в команде игрока московского «Локомотива» Сергея Пиняева. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом сезоне у «Зенита» будут трансферы, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Клаудиньо, Вендел. Хотелось бы этого избежать. Я бы хотел, чтобы Пиняев перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — не знаю. Я говорил (председателю правления «Зенита») Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — заявил экс-футболист.

Пиняев в текущем сезоне провел за «железнодорожников» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. «Локомотив» после 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с 26 баллами расположился на второй строчке.

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