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Месси назвал соперничество с Роналду великой битвой

Месси заявил, что соперничество с Роналду станет прекрасным воспоминанием

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Global Look Press

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в интервью L'Équipe назвал соперничество с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду великим.

«В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол.

Думаю, мы дейcтвительно заcлужили доcтижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добратьcя, но трудно там оcтаватьcя, а мы оcтавалиcь на вершине 10-15 лет. Это очень cложно, и cделать это – потряcающе. Это будет прекраcным воcпоминанием для вcех, кто cледил за нами», – заявил аргентинец.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Роналду — обладатель пяти «Золотых мячей». В этом году португалец впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на награду.

Ранее Месси установил уникальное достижение.

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