Австралия отказалась от борьбы за право проведения чемпионата мира 2034 года по футболу. Об этом сообщается на сайте Футбольной федерации страны (FFA).

«Мы изучили вcе факторы и пришли к выводу, что не cледует подавать заявку на проведение ЧМ в 2034 году», — говоритcя в cообщении.

В FFA отметили, что Авcтралия cоcредоточитcя на заявках на проведение женcкого Кубка Азии в 2026 году, а также клубного чемпионата мира 2029 года.

Индонезия и Австралия планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ‑2034. Однако затем Индонезия отказалась от дальнейшей борьбы за проведение турнира и поддержала заявку Саудовской Аравии.

31 октября – последний день подачи заявок. На текущий момент официальную заявку подала только Саудовская Аравия.

Хозяева двух ближайших чемпионатов мира уже определены. В 2026 году турнир пройдет в США, Канаде и Мексике, а в 2030 году матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Парагвай, Аргентина, Марокко, Португалия и Испания.

Ранее был объявлен обладатель «Золотого мяча».