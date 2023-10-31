«Эй, жадина!»: Усик обратился к Фьюри

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение британцу Тайсону Фьюри, с которым они должны сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года. Видеоролик опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинца.

«Эй, жадина! Мой друг Тайсон Фьюри. Я готов к 23 декабря. А ты готов?» — заявил Усик на видео.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии. Десятираундовый бой прошел в Эр-Рияде и завершился триумфом британца раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

В интервью Boxing Social Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, сказал, что его клиент не сможет выйти на ринг до конца года после боя с Фрэнсисом Нганну.

Ранее в России предрекли легкую победу Усику в поединке с Фьюри.