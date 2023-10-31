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Российского хоккеиста признали третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин назван третьей звездой дня в НХЛ

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Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) 32-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами. Панарин набрал очки в девятом матче подряд, что является рекордом результативности на старте сезона в XXI веке.

Первой звездой признан канадский нападающий «Аризоны Койотис» Майкл Карконе, который впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхокс» (8:1). Второй звездой стал еще один канадец Мейсон Мактавиш, представляющий «Анахайм Дакс». В его активе две шайбы и ассист в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

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