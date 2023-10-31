Овечкин показал костюм на Хэллоуин

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)«Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал стильный костюм на Хэллоуин. Фотографию с хоккеистом опубликовала его супруга Анастасия Шубская в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Овечкин нарядился в костюм древнеегипетского фараона. Его жена примерила наряд жрицы.

В ночь на 30 октября по московскому времени «Вашингтон» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась победой «столичных» со счетом 3:1. Овечкин в этом матче набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх.

Ранее Овечкин рассказал, почему его сын не занимается хоккеем.