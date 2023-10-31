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Вратаря «Динамо» назвали таким же легендарным, как и Лев Яшин

Игрок «Динамо» Бальбуэна назвал вратаря команды Шунина легендой бело-голубых

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Парагвайский футболист московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что знает о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине. Его слова передает Sport24.

«Яшин — это самый важный игрок для нас, легенда «Динамо». Мы рады отдать Яшину эту победу над «Уралом», все ради него. Легенда нынешнего «Динамо»? Шунин — он сыграл множество матчей за «Динамо». Антон такая же легенда, как и Яшин», — заявил Бальбуэна.

22 октября исполнилось 94 года со дня рождения Льва Яшина. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) динамовцы вышли на поле в специальной черной форме, посвященной Яшину. В этом матче, который прошел 29 октября, динамовцы на своем поле обыграли екатеринбургский «Урал» (2:1).

После 13 туров подопечные Марцела Лички набрали 21 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Динамо» в Москве сыграет с «Пари Нижний Новгород» в рамках группового этапа Кубка России.

Ранее освистали обладателя награды лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

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