Российский тренер считает, что Дзюба стал менее эффективным в игре за «Локомотив»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что московскому «Локомотиву» не хватает вариативности, когда на поле выходит форвард клуба Артем Дзюба, передает «Спорт-Экспресс».

«Дзюба, как и прежде, хорош вверху, сохраняет мяч, за счет габаритов может продавить защитника. Но когда Дзюба на поле, «Локомотиву» впереди не хватает вариативности», — сказал Билялетдинов.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 10 матчей в чемпионате России и еще три — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является Наир Тикнизян (четыре гола).

Ранее зарубежный клуб сделал Дзюбе официальное предложение.