Месси рассказал, сколько еще он планирует играть в футбол

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что еще долго планирует играть в футбол, передает «Би-би-си».

«Сколько я еще буду играть? Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Все меняется изо дня в день», — сказал Месси.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

30 октября Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

Ранее Хосеп Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» двум футболистам.