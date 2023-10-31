Хабиб рассказал, чем ему был интересен бой с Макгрегором

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему был интересен бой с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел в 2018 году, как фанату смешанных единоборств (MMA), передает UFC Eurasia.

«Мне хотелось прочувствовать его силу и скорость, его точность и тайминг. Мне было это интересно, как фанату. Не только лишь по той причине, что он мой соперник или ненавистник», — сказал Хабиб.

Хабиб одолел Макгрегора в четвертом раунде, заставив ирландца сдаться.

Последний бой Хабиб провел осенью 2020 года, победив представителя США Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. Он объяснил это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиб признали человеком года в спорте.

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