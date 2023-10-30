Экс-тренер сборной России объяснил крутость Холанда и Мбаппе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, которые выступают за «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» соответственно, пока рано пророчить на место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

По его мнению, противостояние этих игроков пока невозможно в силу их разных амплуа.

«Сравнивать Холанда и Мбаппе нельзя, они совершенно разные. Один — атакующий, резкий, быстрый, умеющий обыграть. Другой — игрок командный, игрок штрафной площади. Игрок, способный реализовать тот потенциал, который накоплен командной и хорошо умеющий реализовывать то, что создает его команда. В их противостоянии сильнейший будет определяться за счет того, кто чего больше сделал в плане каких-либо технико-тактических действий, голов и голевых передач, иных моментов», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Борис Игнатьев поставил Лионеля Месси в один ряд с Пеле и Диего Марадоной.