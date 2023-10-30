Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России объяснил крутость Холанда и Мбаппе

Тренер Игнатьев назвал Холанда более командным игроком, чем Мбаппе

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, которые выступают за «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити» соответственно, пока рано пророчить на место Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

По его мнению, противостояние этих игроков пока невозможно в силу их разных амплуа.

«Сравнивать Холанда и Мбаппе нельзя, они совершенно разные. Один — атакующий, резкий, быстрый, умеющий обыграть. Другой — игрок командный, игрок штрафной площади. Игрок, способный реализовать тот потенциал, который накоплен командной и хорошо умеющий реализовывать то, что создает его команда. В их противостоянии сильнейший будет определяться за счет того, кто чего больше сделал в плане каких-либо технико-тактических действий, голов и голевых передач, иных моментов», — заявил Игнатьев.

30 октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Борис Игнатьев поставил Лионеля Месси в один ряд с Пеле и Диего Марадоной.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий