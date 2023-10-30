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Стало известно, какое место занял Хвича в голосовании за «Золотой мяч»

Хвича обошел Беллингема и Кейна в голосовании за «Золотой мяч», став 17-м

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия занял 17-е место в голосовании за «Золотой мяч». В прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

Помимо Кварацхелии в 20-ку лучших игроков вошли нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, полузащитник «Реала» Мадрид Джуд Беллингем, нападающий «Баварии» Гарри Кейн и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Они расположились на 16-м, 18-м, 19-м и 20-м месте соответственно.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года. Начало в 21:00 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин рассказал, кто должен получить «Золотой мяч».

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