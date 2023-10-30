Сборная России по футболу может сыграть с пятикратными чемпионами мира

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал о контактах с представителями сборной России по поводу проведения товарищеского матча между национальными командами. Его слова передает Sport24.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», — сказал Пайва.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч.

Ранее сообщалось, что африканская страна хочет провести матч со сборной России.