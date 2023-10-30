Черчесов взял паузу в тренерской карьере

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему нужно сделать выводы, прежде чем вернуться к работе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Футбол изолирован? У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, ее надо выжимать по максимуму. Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из нее максимум. Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать. Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере», — сказал Черчесов.

На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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