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Газзаев похвалил тренера ЦСКА Федотова за то, что тот не ноет

Газзаев о тренере ЦСКА Федотове: он не ноет, но ему нужна поддержка

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил работу нынешнего наставника красно-синих Владимира Федотова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА показал весьма сбалансированный футбол. И здесь нужно сделать комплимент главному тренеру команды — Владимиру Федотову.

Федотов выжимает максимум? Да, пожалуй, я с вами соглашусь. Еще раз хочется похвалить Федотова. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а все время ищет выход из положения. Он свою работу выполняет очень качественно, но ему нужна поддержка!» — сказал Газзаев.

Москвичи по ходу сезона на длительное время потеряли двух игроков стартового состава из-за травм — защитника Игоря Дивеева и полузащитника Максима Мухина.

29 октября ЦСКА обыграл лидера чемпионата «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Федора Чалова. Это поражение стало первым в сезоне для «Краснодара».

После 13 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набрав 21 очко, делит четвертое место с «Динамо». «Краснодар» продолжает удерживать лидерство (28 очков).

Ранее игрок «Краснодара» пожаловался на дальние переезды по России.

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