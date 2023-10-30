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Семин рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Семин заявил, что Месси должен получить «Золотой мяч»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин выбрал своего фаворита премии «Золотой мяч». Его слова передает «Матч ТВ».

«Самая высокая награда — чемпион мира. Месси заслужил стать обладателем «Золотого мяча», ведь на чемпионате мира он был лучшим игроком и Аргентина победила. Холанд — суперигрок, но пока не чемпион мира», — сказал Семин.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий с 2023 года выступает за «Интер Майами». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года. Начало в 21:00 по московскому времени.

По версии портала Goal, в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входят Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Но именно аргентинца называют главным фаворитом.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее Пеп Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» двум футболистам.

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