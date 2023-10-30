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Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» двум футболистам

Гвардиола заявил, что «Золотой мяч» должны получить Месси и Холанд

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Imago/Revierfoto/Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в 2023 году обладателем «Золотого мяча» должны стать сразу двое футболистов. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Я симпатизирую и Месси, и Холанду. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел.

В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — сказал Гвардиола.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». После 14 игр на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Церемония награждения лучшего игрока по версии издания France Football пройдет 30 октября 2023 года.

Ранее организатор «Золотого мяча» объяснил непопадание Роналду в список номинантов.

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